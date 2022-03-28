Таку інформацію повідомив мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко. За його словами, туди входить один з депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Задорожній.

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Він активно розповсюджує на своїй сторінці інформацію, яка викликає протестний настрій,

– сказав міський голова.

Також слід пам'ятати, що по всій Україні, за інформацією правоохоронців, діють диверсанти. Не варто піддаватись на їхні провокації.

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