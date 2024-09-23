Доцент кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская Академия рассказал Евгений Хлобыстов в колонке 24 Канала, что человечество не готово к климатическим изменениям.

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Украине грозят новые стихийные бедствия

Евгений Хлобыстов объяснил, что летняя погода в конце сентября не является нормальным явлением. Это приводит не только к засухе, но и к загрязнению рек.

Можем ли мы дальше любоваться хорошим, почти летним сентябрем и ясным небом? Да. Однако сказать, что это нормально, – трудно. Сухая листва, сухая земля, страдает сельское хозяйство, особенно растениеводство, снижается самоочищение украинских рек, как в результате сногсшибательных загрязнений, что повлекло вылив органических веществ из Курской области в реку Сейм и далее – в Десну,

– сказал он.

Ученый отметил, что засуха, которая сейчас наблюдается в Украине, повышает риски появления наводнения и стихийных бедствий. А проживание вблизи рек начинает приобретать вполне реальные потенциальные опасности.

Как можно бороться с последствиями изменений климата

Хлобыстов отметил, что, что надо переосмыслить политику в отношении гидросооружений, водотоков, рек и водосборных бассейнов.

Для пострадавшей от войны экономики Украины – это зона особого внимания. У нас есть шанс развивать новую региональную экономику и локальное хозяйствование уже с пониманием этих климатических вызовов, которые наблюдаем в Европе,

– подчеркнул ученый.

Он призвал украинцев быть бдительными, прислушиваться к специалистам и верить в ВСУ.