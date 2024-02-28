Такая история была с созданием Альянса после войны, а сегодня ситуация похожа. О чем 24 Каналу отметил руководитель аналитического центра "Вежа", глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок.

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"Решение Макрона я считаю политически правильным, в определенной степени авантюрным (в хорошем смысле). Его политика существенно изменилась после визита вместе с Шольцем в 2022 году в Бучу. И именно Макрон может стать в локомотиве процесса создания нового военного блока, который бы имел возможность действовать более эффективно, чем Североатлантический альянс", – отметил Клочок.

Суть заявления Макрона

Заявление французского главы может подтолкнуть к созданию нового союза безопасности. По мнению Клочко, его надо делать, потому что Альянс показал свои недостатки, а вызовы очевидны.

"Идея создания войск ЕС еще с 50-го года есть и может получить новое дыхание, если Макрон это возглавит – почему бы и нет? Тем более он является лидером ядерной державы в Европе – это тоже нормально. Да, Великобритания тоже имеет свое ядерное оружие, но она довольно осторожно поддерживала Европу. Но я более чем убежден, что они могут быть в локомотиве этого процесса вместе с французами", – добавил аналитик.

Что сказал Макрон: основное