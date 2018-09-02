"Изменение игроков": кто и для чего мог организовать убийство Захарченко

К убийству главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко в центре оккупированного Донецка могут быть причастны и его охранник, а также новый главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников. В то же время именно убийство является результатом внутренних разборок в самопровозглашенной республике, которые продолжались из-за желания сменить лидера боевиков.

Об этом со ссылкой на собственный источник в спецслужбе пророссийских боевиков пишет "Росбалт".

Читайте также: Убийство Александра Захарченко: последние новости

Вечером 31 августа в Центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. По словам оккупантов, к взрыву мог быть причастен близкий к Захарченко человек, в том числе его охранник Александр Костенко.

Поминки Кобзона должны были состояться в кафе, которое по бумагам принадлежит охраннику Захара (прозвище Александра Захарченко – 24 Канал), по факту кафе было под самым Захаром. И заложить взрывчатку в люстру без помощи своих не смогли бы. Есть доказательства того, что охранник главы "ДНР" принимал непосредственное участие в этом,

– рассказал собеседник издания.

Кроме того, по словам информатора, к подрыву боевиков вряд ли причастны "украинские диверсанты".

"Могу только предположить, что убийство было совершено руками каких-то украинских "патриотов". Но на самом деле корни гораздо глубже. Вот, скажите, какова цель этого убийства? Не стало Захарченко, и что? "ДНР" от этого не развалилась. Будет новый глава, и общей сути это никак не изменит. Я считаю, что этот инцидент, если можно так выразиться, не что иное как изменение ключевых игроков на игровом поле", – подчеркнул он.

Читайте также: Что известно о Трапезникове, пришедшему на смену убитому Захарченко

По данным издания, новый главарь самопровозглашенной "ДНР" Дмитрий Трапезников является ставленником украинского олигарха Рината Ахметова, и вряд ли его лицо во главе оккупантов устроит Кремль.

"Трапезников – не та персона, которая нужна Москве. А вернее силовому блоку, который, как я считаю, и причастен к смерти Захарченко. Я думаю, его еще изменят. Или он сам передаст полномочия одному из министров, или же будут объявлены выборы, и как следствие у руля станет нужный человек. Захарченко, кстати, если помните, хотел отменить выборы и продлить себе полномочия. Пожалуй, эту инициативу наверху восприняли в штыки", – отметил источник в правительстве "ДНР".

Отмечается, что Захарченко уже не раз просили уйти самостоятельно с должности главаря боевиков, однако он "верил в свою неприкосновенность".

Также отмечается, что самого Трапезникова тоже подозревают в соучастии в организации теракта. Странным стал тот факт, что он регулярно находился рядом с Захарченко, однако в день убийства оказался в другом месте.

Могу предположить, что взрыв – это последствия внутренних разборок. Ведь власть в Донецке переделить пытались не раз. И как известно, Захарченко был первым, кто "доил" предприятия Ахметова, вот и получил путевку на тот свет,

– отметил один из депутатов "ДНР".

Напомним, 2 сентября в Донецке состоялось прощание с главарем пророссийских боевиков Александром Захарченко в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Его хоронили в закрытом гробу, а на церемонию приехали чиновники из оккупированного Крыма, России и сами дончане.