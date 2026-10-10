Об этом сообщил Андрей Садовый.

Что известно о новых сигналах?

Новые правила вступят в силу уже с 12 октября. Город будет делить воздушную опасность на два уровня: желтый и красный.

Желтый уровень опасности будет объявляться исключительно в случае угрозы применения ударных беспилотников. Красный уровень будет означать более серьезную опасность: ракетную, ракетно-дроновую или массированную атаку беспилотниками.

Также изменится объявление об отмене тревоги. Его будут озвучивать женским голосом, и больше не будет звука сирены,

– Андрей Садовый.

Он также призвал жителей не игнорировать предупреждения и обязательно спускаться в укрытие при любом уровне угрозы.



Как изменятся правила оповещения во Львове / Андрей Садовый

Напомним, ранее мы писали, что российские войска регулярно терроризируют украинские города ударными дронами. В частности, недавно Львов подвергся атаке реактивных беспилотников. Известно, что сработала противовоздушная оборона, и инцидент обошелся без последствий.