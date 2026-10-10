Про це повідомив Андрій Садовий.

Що відомо про нові сигнали?

Нові правила запрацюють вже з 12 жовтня. Місто ділитиме повітряну небезпеку на два рівні: жовтий та червоний.

Жовтий рівень небезпеки оголошуватимуть виключно у разі загрози застосування ударних безпілотників. Натомість червоний рівень означатиме серйознішу небезпеку: ракетну, ракетно-дронову або ж масовану атаку безпілотниками.

Також зміниться оголошення відбою тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом і більше не буде звуку сирени,

– Андрій Садовий.

Він також закликав мешканців не ігнорувати попередження та обов'язково спускатися в укриття за будь-якого рівня загрози.



Як зміняться правила оповіщення у Львові / Андрій Садовий

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська регулярно тероризують українські міста ударними дронами. Зокрема, нещодавно Львів атакували реактивними безпілотниками. Відомо, що працювала протиповітряна оборона та минулося без наслідків.