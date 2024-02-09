Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире проєкту "Тема с Натальей Мосейчук" комментируя потребность в мобилизации 500 тысяч мужчин.

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"Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, какую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что надо будет другую", – отметил Жорин.

"Люди в армии нужны всегда"

По словам командира, в армии постоянно нужны люди, вопрос не решат даже 500 тысяч человек.

"Мы что, 500 тысяч человек получим и победим в войне? Нет, так не будет", – добавил он.

В этом контексте, по словам Максима Жорина, украинцы должны осознать, что живут в новой реальности, где люди в армии нужны всегда.

Для победы украинцев в войне, Жорин считает надо, чтобы все мужчины стали на учет. Чтобы командование имело представление, кто может воевать и какие функции выполнять.

"После этого уже призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать", – заметил Жорин.

Что этому предшествовало