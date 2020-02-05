Изменения для ФЛП: в налоговой озвучили первые результаты

Бесплатными приложениями, у которых цель заменить кассовые аппараты, пользуются уже 3 тысячи предпринимателей. Сейчас идет тестирование приложения.

Приложение работает только в режиме "онлайн", об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

Интересно: Сколько в 2020 году ФЛП будут платить за себя и сотрудников

Там объясняют, что следующие релизы будут выходить после утверждения нормативной базы и обработки предложений и замечаний тестировщиков.

Программное решение для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS уже доступно для зарегистрированных тестировщиков. Вскоре приложение будет доступно для загрузки с Google Playmarket и App Store без дополнительных запросов,

– говорится в сообщении.

Интересно! Группа "Рейтинг" провела исследование, согласно которому большинство украинцев поддерживает введение обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса, две трети – идею возврата средств в случае выявления нефискального чека.

Что нужно знать о новых правилах для ФЛП

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшение давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".

и уменьшение давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа". Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.

Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением , которое онлайн будет отправлять данные о операции на сервер налоговой службы.

, которое онлайн будет отправлять данные о операции на сервер налоговой службы. Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

Сколько налогов будут платить ФЛП с 1 января 2020 года / Инфографика 24 канала