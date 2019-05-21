Изменения от Зеленского: прислушивается ли команда к требованиям МВФ и бизнеса

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Ревизоры от МВФ встретятся с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром, который уже успел написать заявление об отставке, Владимиром Гройсманом, и пока работающими в штатном режиме Министерством финансов и Национальным банком.

МВФ будет оценивать качество проведенных, или не проведенных за последние полгода реформ. От их оценки зависит получит ли Украина кредит по программе "stand-by" в размере 1,3 миллиарда долларов.

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Норма о незаконном обогащении – основное условие Международного валютного фонда. Без выполнения которой Украина не получит финансовую помощь. А миссия МВФ будет работать в Украине месяц, начиная с 21 мая.

На переговорах будут обсуждать борьбу с коррупцией, незаконное обогащение, разрыв в антикоррупционном инструментарии,

– сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

МВФ не делает тайны из своих требований к украинской власти. Будут говорить о создании конкурентного энергетического рынка. В том числе о рыночных ценах на газ, а также не обойдут вниманием запуск большой приватизации. Ожидает МВФ от Украины очистки страхового рынка от компаний-моек и пресечения попыток откатить национализацию "Приватбанка".



Йоста Люнгман

Были приняты важные решения во время кризиса в отношении банков, включая "Приватбанк". Решения были правильными и не надо возвращаться к этому,

– постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Во время инаугурации Зеленский озвучил еще несколько решений, которые порадовали не только МВФ, но и иностранный бизнес. "А также я прошу вас уволить от должностей председателя СБУ и Генерального прокурора Украины", – заявил на инаугурации Владимир Зеленский.



Инаугурация Владимира Зеленского

Об этом бизнес просил еще до второго тура выборов, ведь эти люди себя дискредитировали. А вот руководителей НАБУ Артема Сытника и НБУ Якова Смолия просят сохранить на должностях. Тем более, что глава Нацбанка подписывает меморандум с Валютным фондом. Теперь, говорят инвесторы, ожидают на кадровые назначения Зеленского.

Должны занять посты люди с безупречной репутацией. С чистой репутацией, не связанных с олигархами, или не связанные с крупными бизнес-группами,

– рассказал заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Ведь назначение на руководящие должности в Администрацию президента, правительство или правоохранительные органы персон из окружения Игоря Коломойского или иного олигарха – это сигнал для инвесторов придержать инвестиции в украинскую экономику. А международные финансовые доноры, как МВФ или Всемирный банк, и вовсе могут дать нам красную карточку.

Это может привести к экономической дестабилизации, а также к повышению стоимости денег для украинских предприятий. НБУ не сможет снизить процентные ставки. Поэтому это может очень дорого стоить каждому украинцу и бизнесмену,

– заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.



Томаш Фиала

Нарушение макроэкономической стабильности – наихудшее развитие событий, учитывая политическое пике, в которое вошла Украина. Без поддержки финансовых доноров и доверия инвесторов Минфин не сможет заимствовать на внешних рынках. А эти средства мы направляем на расчеты с долгами.

"Выплаты 25 миллиардов долларов в следующие три года – это большая нагрузка на бюджет. Без МВФ можно сказать, что страна окажется на грани дефолта", – рассказал генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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Что такое дефолт – хорошо поняло население Венесуэлы. Это прежде всего больно для простых граждан, малого и среднего бизнеса. А уже потом – для крупных холдингов.