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      Изменения от Зеленского: прислушивается ли команда к требованиям МВФ и бизнеса

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      В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Ревизоры от МВФ встретятся с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром, который уже успел написать заявление об отставке, Владимиром Гройсманом, и пока работающими в штатном режиме Министерством финансов и Национальным банком.

      МВФ будет оценивать качество проведенных, или не проведенных за последние полгода реформ. От их оценки зависит получит ли Украина кредит по программе "stand-by" в размере 1,3 миллиарда долларов.

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      Норма о незаконном обогащении – основное условие Международного валютного фонда. Без выполнения которой Украина не получит финансовую помощь. А миссия МВФ будет работать в Украине месяц, начиная с 21 мая.

      На переговорах будут обсуждать борьбу с коррупцией, незаконное обогащение, разрыв в антикоррупционном инструментарии,
      – сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

      МВФ не делает тайны из своих требований к украинской власти. Будут говорить о создании конкурентного энергетического рынка. В том числе о рыночных ценах на газ, а также не обойдут вниманием запуск большой приватизации. Ожидает МВФ от Украины очистки страхового рынка от компаний-моек и пресечения попыток откатить национализацию "Приватбанка".

      Йоста Люнгман
      Йоста Люнгман

      Были приняты важные решения во время кризиса в отношении банков, включая "Приватбанк". Решения были правильными и не надо возвращаться к этому,
      – постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

      Во время инаугурации Зеленский озвучил еще несколько решений, которые порадовали не только МВФ, но и иностранный бизнес. "А также я прошу вас уволить от должностей председателя СБУ и Генерального прокурора Украины", – заявил на инаугурации Владимир Зеленский.

      Володимир Зеленський
      Инаугурация Владимира Зеленского

      Об этом бизнес просил еще до второго тура выборов, ведь эти люди себя дискредитировали. А вот руководителей НАБУ Артема Сытника и НБУ Якова Смолия просят сохранить на должностях. Тем более, что глава Нацбанка подписывает меморандум с Валютным фондом. Теперь, говорят инвесторы, ожидают на кадровые назначения Зеленского.

      Должны занять посты люди с безупречной репутацией. С чистой репутацией, не связанных с олигархами, или не связанные с крупными бизнес-группами,
      – рассказал заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

      Ведь назначение на руководящие должности в Администрацию президента, правительство или правоохранительные органы персон из окружения Игоря Коломойского или иного олигарха – это сигнал для инвесторов придержать инвестиции в украинскую экономику. А международные финансовые доноры, как МВФ или Всемирный банк, и вовсе могут дать нам красную карточку.

      Это может привести к экономической дестабилизации, а также к повышению стоимости денег для украинских предприятий. НБУ не сможет снизить процентные ставки. Поэтому это может очень дорого стоить каждому украинцу и бизнесмену,
      – заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

      Томаш Фіала
      Томаш Фиала

      Нарушение макроэкономической стабильности – наихудшее развитие событий, учитывая политическое пике, в которое вошла Украина. Без поддержки финансовых доноров и доверия инвесторов Минфин не сможет заимствовать на внешних рынках. А эти средства мы направляем на расчеты с долгами.

      "Выплаты 25 миллиардов долларов в следующие три года – это большая нагрузка на бюджет. Без МВФ можно сказать, что страна окажется на грани дефолта", – рассказал генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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      Что такое дефолт – хорошо поняло население Венесуэлы. Это прежде всего больно для простых граждан, малого и среднего бизнеса. А уже потом – для крупных холдингов.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Администрация Президента Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Игорь Коломойский Приватбанк Яков Смолий Артем Сытник НБУ НАБУ Всемирный банк Министерство финансов Украины МВФ
      Источник: 24 канал
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