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      Зміни від Зеленського: чи дослухається команда до вимог МВФ та бізнесу

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      До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Ревізори від МВФ зустрінуться із новопризначеним президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром, який вже встиг написати заяву про відставку, Володимиром Гройсманом, і поки що працюючими у штатному режимі Міністерством фінансів та Національним банком.

      МВФ буде оцінювати якість проведених, чи не проведених, за останні півроку реформ. Від їхньої оцінки залежить та чи отримає Україна кредит за програмою "stand-by" в розмірі 1,3 мільярда доларів.

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      Норма про незаконне збагачення – основна умова Міжнародного валютного фонду. Без виконання якої, Україна не отримає фінансову допомогу. А місія МВФ працюватиме в Україні місяць, починаючи з 21 травня.

      На перемовинах обговорюватимуть боротьбу з корупцією, незаконне збагачення, розрив в антикорупційному інструментарії,
      – повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

      МВФ не робить таємниці зі своїх вимог до української влади. Говоритимуть про створення конкурентного енергетичного ринку. У тому числі про ринкові ціни на газ, а також не оминуть увагою запуск великої приватизації. Очікує МВФ від України очищення страхового ринку від компаній-мийок і припинення спроб відкотити націоналізацію "Приватбанку".

      Йоста Люнгман
      Йоста Люнгман

      Були прийняті важливі рішення під час кризи стосовно банків, включаючи "Приватбанк". Рішення були правильними і не треба повертатися до цього,
      – постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

      Під час інавгурації Зеленський озвучив ще кілька рішень, які потішили не лише МВФ, але й іноземний бізнес. "А також я прошу вас звільнити з посад голову СБУ та Генерального прокурора України", – заявив на інавгурації Володимир Зеленський.

      Володимир Зеленський
      Інавгурація Володимира Зеленського

      Про це бізнес просив ще до другого туру виборів, адже ці люди себе дискредитували. А от очільників НАБУ Артема Ситника та НБУ Якова Смолія просять зберегти на посадах. Тим більше, що голова Нацбанку підписує меморандум із Валютним фондом. Тепер, кажуть інвестори, очікують на кадрові призначення Зеленського.

      Мають зайняти пости люди з бездоганною репутацією. З чистою репутацією, які не пов'язані із олігархами, або не пов'язані із великими бізнес-групами,
      – розповів заступник директора Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

      Адже призначення на керівні посади в Адміністрацію президента, уряд чи правоохоронні органи персон із оточення Ігоря Коломойського чи іншого олігарха – це сигнал для інвесторів притримати інвестиції в українську економіку. А міжнародні фінансові донори, як МВФ чи Світовий банк, і зовсім можуть дати нам червону картку.

      Це може призвести до економічної дестабілізації, а також до підвищення вартості грошей для українських підприємств. НБУ не зможе понизити відсоткові ставки. Тому це може дуже дорого вартувати кожному українцю та бізнесмену,
      – заявив генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

      Томаш Фіала
      Томаш Фіала

      Порушення макроекономічної стабільності – найгірший розвиток подій, зважаючи на політичне піке, в яке увійшла Україна. Без підтримки фінансових донорів та довіри інвесторів Мінфін не зможе робити запозичення на зовнішніх ринках. А ці кошти ми направляємо на розрахунки з боргами.

      "Виплати 25 мільярдів доларів в наступні три роки – це велике навантаження на бюджет. Без МВФ можна сказати, що країна опиниться на межі дефолту", – розповів генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

      Читайте також: У Зеленського зробили важливу заяву щодо співпраці з МВФ

      Що таке дефолт – добре збагнуло населення Венесуели. Це перш за все боляче для простих громадян та малого і середнього бізнесу. А вже потім – для великих холдингів.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики МВФ Міністерство фінансів України Світовий банк Адміністрація Президента Ігор Коломойський НАБУ НБУ Артем Ситник Яків Смолій Приватбанк
      Джерело: 24 канал
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