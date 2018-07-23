Изменения в деле об убийстве правозащитницы Ноздровской: прокуратура требует пожизненное
Прокуратура Киевской области переквалифицировала обвинение Юрию Россошанскому в убийстве Ирины Ноздровской. Теперь по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, Россошанскому грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
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Юрия Россошанского правоохранители задержали в января 2018 года по подозрению в убийстве Ирины Ноздровской. Дело квалифицировали как "умышленное убийство". Однако, досудебное расследование и выводы судебно-медицинской экспертизы, а именно – многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, стали основанием для прокуратуры объявить об изменении ранее сообщенного подозрения.
Убитая с особой жестокостью Ирина Ноздровская
На основании статьи 290 УПК Украины сторонам открыты материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Наказание по новой квалификации обвинения предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, в мае обвиняемому в совершении смертельного ДТП, в котором погибла сестра убитого адвоката Ирины Ноздровской, Дмитрию Россошанский суд продлил меру пресечения на два месяца.
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