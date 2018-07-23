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Зміни у справі про вбивство правозахисниці Ноздровської: прокуратура вимагає довічне ув'язнення

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Юрій Россошанський, підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської
Юрій Россошанський, підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської / Фото з відкритих джерел

Прокуратура Київської області перекваліфікувала звинувачення Юрію Россошанському у вбивстві Ірини Ноздровської. Відтепер за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, Россошанському загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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Юрія Россошанського правоохоронці затримали у січні 2018 року за підозрою у вбивстві Ірини Ноздровської. Справу кваліфікували як "умисне вбивство". Проте, досудове розслідування та висновки судово-медичної експертизи, а саме – на чисельні ножові поранення у потерпілої, стали підставою для прокуратури оголосити про зміну раніше повідомленої підозри.


Убита з особливою жорстокістю Ірина Ноздровська

На підставі статті 290 КПК України сторонам відкриті матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. Покарання за новою кваліфікацією звинувачення передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у травні обвинуваченому у скоєні смертельного ДТП, у якій загинула сестра вбитої адвоката Ірини Ноздровської, Дмитру Россошанському суд продовжив запобіжний захід на два місяці.

Теги: Новини України Кримінальні новини Ірина Ноздровська Київська прокуратура
Джерело: 24 Канал
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