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      Рада внесла изменения в законодательство по АМКУ: что они предусматривают

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      Рада внесла изменения в законодательство по АМКУ / espreso.tv

      Верховная Рада внесла изменения в закон "Про Антимонопольный комитет Украины". Ими предусмотрели создание комиссии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

      Поддержали изменения в законодательство относительно работы АМКУ в первом чтении 244 народных депутата.

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      Изменения обеспечат создание правовых условий для эффективного выполнения Антимонопольным комитетом Украины своих полномочий,
      – говорится в пояснительной записке.

      АМКУ обеспечивает беспристрастную и эффективную защиту прав и интересов тех, кто связан с участием в процедурах закупки. Для этого в составе комитета работает постоянная административная коллегия. Она рассматривает жалобы о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

      Сейчас есть тенденция к росту количества жалоб. Они сложные, большие по объему и требуют времени для рассмотрения. Все это приводит к тому, что наблюдается чрезмерная нагрузка на коллегию. В результате качество ее работы ухудшается.

      Что предусматривают изменения в законодательстве

      • В АМКУ создадут комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.
      • В ее состав войдут по меньшей мере трое уполномоченных по рассмотрению жалоб.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики АМКУ Законодательство
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