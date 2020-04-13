Рада внесла изменения в законодательство по АМКУ: что они предусматривают

Верховная Рада внесла изменения в закон "Про Антимонопольный комитет Украины". Ими предусмотрели создание комиссии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Поддержали изменения в законодательство относительно работы АМКУ в первом чтении 244 народных депутата.

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Изменения обеспечат создание правовых условий для эффективного выполнения Антимонопольным комитетом Украины своих полномочий,

– говорится в пояснительной записке.

АМКУ обеспечивает беспристрастную и эффективную защиту прав и интересов тех, кто связан с участием в процедурах закупки. Для этого в составе комитета работает постоянная административная коллегия. Она рассматривает жалобы о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Сейчас есть тенденция к росту количества жалоб. Они сложные, большие по объему и требуют времени для рассмотрения. Все это приводит к тому, что наблюдается чрезмерная нагрузка на коллегию. В результате качество ее работы ухудшается.

Что предусматривают изменения в законодательстве