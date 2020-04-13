Рада внесла зміни у законодавство щодо АМКУ: що вони передбачають

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про Антимонопольний комітет України". Ними передбачили створення комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Підтримали зміни до законодавства щодо роботи АМКУ у першому читанні 244 народних депутати.

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Зміни забезпечать створення правових умов для ефективного виконання Антимонопольним комітетом України своїх повноважень,

– йдеться у пояснювальній записці.

АМКУ забезпечує неупереджений та ефективний захист прав та інтересів тих, хто пов'язаний з участю у процедурах закупівлі. Для цього у складі комітету працює постійна адміністративна колегія. Вона розглядає скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Наразі є тенденція до зростання кількості скарг. Вони складні, великі за обсягом та потребують часу для розгляду. Це все призводить до того, що спостерігається надмірне навантаження на колегію. У результаті якість її роботи погіршується.

Що передбачають зміни у законодавстві