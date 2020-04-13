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      Рада внесла зміни у законодавство щодо АМКУ: що вони передбачають

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      Рада внесла зміни у законодавство щодо АМКУ / espreso.tv

      Верховна Рада внесла зміни до закону "Про Антимонопольний комітет України". Ними передбачили створення комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

      Підтримали зміни до законодавства щодо роботи АМКУ у першому читанні 244 народних депутати.

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      Зміни забезпечать створення правових умов для ефективного виконання Антимонопольним комітетом України своїх повноважень,
      – йдеться у пояснювальній записці.

      АМКУ забезпечує неупереджений та ефективний захист прав та інтересів тих, хто пов'язаний з участю у процедурах закупівлі. Для цього у складі комітету працює постійна адміністративна колегія. Вона розглядає скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

      Наразі є тенденція до зростання кількості скарг. Вони складні, великі за обсягом та потребують часу для розгляду. Це все призводить до того, що спостерігається надмірне навантаження на колегію. У результаті якість її роботи погіршується.

      Що передбачають зміни у законодавстві

      • В АМКУ створять комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
      • До її складу увійдуть щонайменше троє уповноважених з розгляду скарг.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада АМКУ
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