Ранее Норвегия не предоставляла оружие странам, не входящим в НАТО, и находящимся в состоянии войны или риска вооруженного конфликта. В то же время правительство приняло решение передать Украине до 2000 единиц противотанковых гранатометов M72.

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Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами,

– говорится в сообщении.

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