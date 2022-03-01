Раніше Норвегія не надавала зброю країнам, які не входять до НАТО, та перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту. Водночас уряд ухвалив рішення передати Україні до 2000 одиниць протитанкових гранатометів M72.

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Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами,

– мовиться у повідомленні.

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