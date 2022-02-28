Також ухвалили рішення зупинити нові інвестиції державі-агресорці. Про це повідомив гендиректор та президент компанії Андерс Опедало.
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"Ми припинимо нові інвестиції в наш російський бізнес і почнемо процес виходу з наших спільних підприємств відповідно до наших цінностей", – наголосив він.
Що відомо про співпрацю Росії і Equinor
Норвезька компанія працювала в Росії понад 30 років. Equinor у 2012 році уклала договір із Роснефтью.
Відповідні рішення, як пояснив гендиректор, ухвалюють на основі санкції Норвегії, Європейського Союзу та США.
В компанії очікують, що їхній вихід із підприємств Росії значно вплине на балансову вартість російських активів Equinor та призведе до їхнього знецінення.
Зауважимо, що світ активно ухвалює нові і все жорсткіші санкції проти держави-агресорки. Вони дуже похитнуть економіку Росії.
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