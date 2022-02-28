Згідно із документом, мовиться про заборону надавати послуги на торгових майданчиках ЄС для цінних паперів. Мовиться про ті, які випустили держкомпанії з Росії.

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ЄС не надаватиме Росії послуги з цінними паперами

Окрім цього, Євросоюз не має права обслуговувати які-небудь папери, які випустили після 12 квітня фізичні або юридичні особи з Росії.

Низка російських компаній та банків не зможуть розміщувати боргові зобов'язання та акції:

"Альфа-банк";

РЗ;

"Совкомфлот".

Відзначимо, що Євросоюз запровадив санкції проти Центробанку Росії. Глава дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що вже 28 лютого оприлюднить санкційний список.

Також у ЄС домовилися відключити від SWIFT низку російських банків.

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