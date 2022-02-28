Падіння рубля відбулось на тлі нападу окупантів на Україну. А також – жорстких санкцій, які ввели проти Росії.

Також читайте За перший день вторгнення російські бізнесмени втратили майже 40 мільярдів доларів

Економіка Росії – на межі руйнування

Після того як держава-агресора почала повномасштабну війну проти України, акції головних компаній Росії почали стрімко знецінюватися.

На початку нападу російський ринок акцій майже одразу обвалився на понад 10%. Вперше з 2016 року курс перевищив 84 рублі.

На економіку Росії впливають санкції, які активно впроваджують міжнародні партнери. Окрім цього, в Європейському Союзі домовилися про відключення від SWIFT низки російських банків.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.