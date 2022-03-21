На самом деле у главы Кремля стали другими лишь приоритеты. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание У Путина изменилась тактика, теперь ему нужен юг и восток, а не Киев, – СМИ

"Тактика Кремля совсем не изменилась. Я хотел бы увидеть того человека, который поверил Путину, что он поступится своими требованиями", – подчеркнул Жданов.

Условия Путина не изменились с 2014 года

По его словам, в соответствующих требованиях есть пункты о демилитаризации Украины, нейтралитете и отказе вступления в НАТО.

При таких условиях можно и не захватывать Киев. Ведь если мы пойдем на эти условия, то оккупация Украины со стороны России будет просто вопросом времени. Его (Путина – 24 канал) требования с 2014 года совсем не изменились. Он не собирается уступать им. Олег Жданов Военный эксперт

Смена приоритетов

"Путин просто меняет приоритеты. Он понимает, что физически Киев его военные не могут взять с помощью войны. Поэтому просто изменят приоритеты и будут настаивать на нейтралитете и демилитаризации", – пояснил эксперт.

Он отметил, что требования Путина – фактически оккупация Украины. "Зачем брать штурмом Киев, если его можно взять с помощью политических решений", – добавил Жданов.