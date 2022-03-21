По их словам, Путин хочет менять тактику, потому что бои продолжаются более 3 недель. Теперь он больше не хочет взять Киев, а будет заставлять власть сдать юг и восток Украины.

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В чем заключается план "Б" Путина

Чиновники в США, оценивая намерения Путина, считают, что он хочет заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Таким образом обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить свой контроль над Донбассом.

Обстрелы украинских городов якобы, по плану Путина, имеют заставит Владимира Зеленского согласиться на требования России, в частности нейтральный статус.

Если их отклонят, то ожидается, что он попытается удержать все занятые территории и продолжит войну. По словам американских чиновников, это похоже на то, что он возвращается к тактике осады. Это якобы означает недели, а возможно, и месяцы, ракетных, артиллерийских атак со стороны российских вооруженных сил.

Большие военные цели Путина

Как отметили официальные лица США, Путин может расширить свои военные цели, если его армия будет иметь немного больше успеха в Украине.

Что будет с Киевом – это до сих пор открытый вопрос. Учитывая мощное сопротивление Украины, непонятно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно окружить столиц и взять ее.

Американское издание уточняет, что интерпретация стратегии Путина не является результатом официальной оценки разведки. Это лишь мнение некоторых официальных лиц США, которые имеют доступ к секретной информации.

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