Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что усилия Украины на переговорах положат конец этой жестокой войне.

Читайте также Россия в переговорах с Украиной так и не склонилась к дипломатии", – посол США в ООН

В недавнем интервью она прокомментировала обеспокоенность Запада, который волнуется, что Зеленский может отдать слишком много, чтобы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить войну. В частности, в вопрос упомянули весь перечень возможных вариантов:

отказ Зеленского и Украины от полного вступления в НАТО и просто сохранение нейтралитета;

полная демилитаризация Украины с гарантиями безопасности со стороны других стран;

уступка Крыма;

уступка республик Донбасса как независимых республик.

Линда Томас-Гринфилд сказала, что сами украинцы решают, что для них слишком. И не США решать эти вопросы.

Я не могу предсказать, до чего они в конечном итоге дойдут на переговорах с Россией, но они знают, и я думаю, что президент Зеленский понял, что люди гибнут. Русские солдаты гибнут. Но очень многие граждане Украины ощущают влияние этого. Поэтому он должен все это учитывать, подходя к россиянам за стол переговоров,

– сказала посол США в ООН.

Также она сказала, что пока не может сказать, признали бы США Крым. И напомнила, что Америка не признала независимые регионы Донбасса, которые россияне объявили независимыми.

"Но я не могу предсказать, как мы будем реагировать на договоренность, которую украинцы примут вместе с россиянами, чтобы спасти жизнь собственного народа", – добавила Томас-Гринфилд.

Вас может заинтересовать – Возможен ли переворот в Кремле: мнение Чумака: смотрите видео