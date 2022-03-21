Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд висловила сподівання, що зусилля України на переговорах покладуть кінець цій жорстокій війні.
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У недавньому інтерв’ю вона прокоментувала стурбованість Заходу, який хвилюється, що Зеленський може віддати занадто багато, щоб укласти угоду з Росією аби зупинити війну. Зокрема у запитання згадали весь перелік можливих варіантів:
- відмова Зеленського та України від повного вступу в НАТО і просто збереження нейтралітету;
- повна демілітаризація України з гарантіями безпеки з боку інших країн;
- поступка Криму;
- поступка республік Донбасу як незалежних республік.
Лінда Томас-Грінфілд сказала, що самі українці вирішують, що для них занадто. І не США вирішувати ці питання.
Я не можу передбачити, до чого вони в кінцевому підсумку дійдуть на переговорах з Росією, але вони знають, і я думаю, що президент Зеленський зрозумів, що люди гинуть. Російські солдати гинуть. Але дуже багато громадян України відчувають вплив цього. Тож він має все це враховувати, підходячи до росіян за стіл переговорів,
– сказала посол США в ООН.
Також вона сказала, що наразі не може сказати, чи визнали б США Крим. Та нагадала, що Америка не незалежні регіони Донбасу, які росіяни оголосили незалежними.
"Але я не можу передбачити, як ми будемо реагувати на домовленість, яку українці ухвалять разом із росіянами, щоб врятувати життя власного народу", – додала Томас-Грінфілд.
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