Первые итоги
- Импорт упал настолько сильно, что рубль сильно вырос: когда покупается меньше импортных товаров, то, конечно, и валюта менее нужна. Если бы кто-то мог предположить, что импорт упадёт так резко (что будут такие жесткие санкции и такая негативная реакция мирового бизнеса), то можно было бы не отказываться от конвертируемости рубля.
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- Уровень жизни россиян сразу начал снижаться – прежде всего потому что выросли цены, почти на 10%. Сократились расходы – тоже почти на 10%, это видно в банковских данных. С этим хорошо бьются данные о том, что резко выросло число краж в магазинах.
- Закрылись и перестали многие предприятия, часть из которых по-прежнему платит зарплату и, значит, занятые на них пока не считаются безработными. Начались национализации (например, Renault) в качестве меры по поддержанию занятости.
- В некоторых отраслях произошло резкое падение производства из-за отсутствия импортных деталей. Например, производство автомобилей упало на 70%. Конечно, производство в таких отраслях начнёт восстанавливаться за счет примитивизации (замещении импорта).
- К моему удивлению, правительство продержалось три месяца без введения контроля над ценами. Тем не менее, я ожидаю постепенного введения, де-факто, контроля.
Перспективы
- Введенные + планируемые (например, постепенный отказ от покупки российских газа и нефти) санкции убивают возможности какого-то роста и развития. То есть базовым сценарием является резкое падение производства и уровня жизни в 2022 – 20 23 годах и потом многолетняя стагнация на новом низком уровне.
- Инфляция в 2022 году идёт на 20% в год, но я думаю, что при таком резком спаде (сам по себе спад – антиинфляционный механизм) и по-прежнему консервативной денежной политике (то есть неувеличении расходов и неиндексации пенсий и зарплат) она может быть и меньше.
- Экономическая жизнь сама по себе не может вызвать крах. Но при продолжительном снижении уровня жизни (скажем, на 8 – 10% в первый год или 12 – 15% за два года) начнутся политические проблемы – и вот тогда правительство начнёт принимать решения, которые как раз могут вызвать острый кризис.
- Проблемы для восстановления создаёт прежде всего война – и не только текущие, но и долгосрочные. Разные правила и институты, вводимые по ходу войны (снижение стандартов, дополнительные полномочия госорганов и тому подобное) будут мешать экономическому росту после войны и каждое новое правило/институт будет потом трудно убрать.
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