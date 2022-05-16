Российский экономист. Заслуженный профессор службы Джона Дьюи в Школе государственной политики им. Харриса Чикагского университета.

После трёх месяцев войны можно подвести некоторые итоги. Во-первых, экономический кризис отчетливо начался, но развивается медленно. Во-вторых, средне- и долгосрочным перспективам нанесён очень сильный ущерб.