Пушечное мясо
Изначально они рассчитывали, что украинская армия разбежится, и не будет особо сопротивляться.
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Но увидев, как ВСУ перемалывают их сослуживцев, россияне благоразумно вернулись в Россию и записали обращение, в котором заявили, что их «использовали не по назначению» и бросили на убой.
Теперь они жалуются, что у них нет денег доехать обратно домой на Камчатку и Сахалин.
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Прозрение
Понемногу до оккупантов начинает доходить, во что они ввязались.
8 лет по телевизору им рассказывали, что Украина сдастся за 3 дня. В реальности получилась бессмысленная мясорубка с тысячами погибших.
О таком Соловьев не предупреждал.
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