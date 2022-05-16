Гарматне м'ясо

Спочатку вони розраховували, що українська армія розбіжиться, і не особливо чинитиме опір.

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Але побачивши, як ЗСУ перемелюють їхніх товаришів по службі, росіяни розсудливо повернулися до Росії і записали звернення, в якому заявили, що їх "використали не за призначенням" і кинули на забій.

Тепер вони скаржаться, що у них немає грошей доїхати назад додому на Камчатку і Сахалін.

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Прозріння

Потроху до окупантів починає доходити, у що вони вплуталися.

8 років по телевізору їм розповідали, що Україна здасться за три дні. Насправді вийшла безглузда м'ясорубка із тисячами загиблих.

Про таке Соловйов не попереджав.

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