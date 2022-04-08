Сейчас россияне постараются "отрезать" от Украины стратегически важные области. Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист Юрий Бутусов.
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Он пояснил, что ранее у россиян была стратегия "рассечь" Украину западнее от Киева, парализовать мобилизацию и развертывание наших войск.
Изменилась стратегия действий после крупного поражения под Киевом. Они теперь пытаются удержать то, что захватили,
– заявил Бутусов.
Для россиян важно, что они захватили Юг, особенно важно – захват Херсонщины и частично Запорожье, в частности ЗАЭС. Как отметил Бутусов, сейчас они пытаются захватить Мариуполь, ведь это единственный город, мешающий реализовать коридор из Крыма в Россию.
"Теперь для Путина важно захватить Мариуполь, построить оборону на тех территориях, которые они захватили", — отметил журналист. Кроме того, россияне сейчас будут наносить сильнейшие удары и попытаются захватить больше городов на Донбассе.
Будет ли враг наступать на всю Украину
Бутусов подтвердил, что удары враг продолжит наносить по всей территории Украины и ракетами, и авиацией. Но украинская ПВО научила россиян действовать очень осторожно.
Думаю, наземного наступления на Киев не будет, это самое важное,
– добавил журналист.
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