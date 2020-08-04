Во время пандемии люди работают дольше. Согласно результатам исследования американских ученых, после введения карантина рабочий день в среднем увеличился на 48 минут.

Эксперты анализировали рабочий день в 16 городах США

Проанализировали продолжительность рабочего дня во время коронавирусного карантина специалисты Национального бюро экономических исследований США. Об этом сообщает Bloomberg.

Интересно Рейтинг лучших городов мира для удаленной работы: среди них – Киев

Для того, чтобы придти к окончательным выводам, эксперты проанализировали продолжительность рабочего дня более 3 миллионов работников в более чем 20 тысячах компаниях. Исследовали труд жителей 16 городов США.

Для этого исследователям понадобилось сравнивать данные за период карантина и после вспышки коронавирусной инфекции. Специалисты анализировали информацию о совещаниях, количестве и интенсивности телефонных звонков и электронной мейлов.

Возросло количество встреч и интенсивность переписки

В среднем продолжительность рабочего дня увеличилась на 48 минут. Парадоксально, но и количество рабочих встреч во время карантина тоже выросло – на 13%, как и количество переписок – на 48%.

Однако, отмечают эксперты, это явление – временное. Ведь в Чикаго и Лос-Анджелесе, например, продолжительность рабочего дня уже в пределах нормы.