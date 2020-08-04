Під час пандемії люди працюють довше. Згідно з результатами дослідження американських вчених, після введення карантину робочий день в середньому збільшився на 48 хвилин.

Експерти аналізували робочий день у 16 містах США

Проаналізували тривалість робочого дня під час коронавірусного карантину фахівці Національного бюро економічних досліджень США. Про це інформує Bloomberg.

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Для того, аби дійти до остаточних висновків, експерти проаналізували тривалість робочого дня понад 3 мільйонів працівників у більше ніж 20 тисячах компаній. Досліджували працю жителів 16 міст США.

Для цього дослідникам знадобилось порівнювати дані за період до карантину та після спалаху коронавірусної інфекції. Фахівці аналізували інформацію про наради, кількість та інтенсивність телефонних дзвінків та е-мейлів.

Зросла кількість зустрічей та інтенсивність листування

В середньому тривалість робочого дня збільшилась на 48 хвилин. Парадоксально, але й кількість робочих зустрічей під час карантину теж зросла – на 13%, як і кількість листувань – на 48%.

Проте, зазначають експерти, це явище – тимчасове. Адже у Чикаго та Лос-Анджелесі, наприклад, тривалість робочого дня уже внормувалась.