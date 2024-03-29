"Идентичность – изменчивое постоянство". Так отмечает выдающийся исследователь Поль Рикер, и с ним трудно не согласиться. Говоря сегодня об идентичности, мы будем руководствоваться одним из определений национальной идентичности.

Читайте также Чтобы сохранить Харьков, необходимо политическое решение союзников

Национальная или культурная идентичность – это стабильное восприятие человеком себя как представителя национального или культурного пространства, как личности, усвоившей принципы, ценности, инструменты коммуникации, художественный язык и т.д. обозначенной системы и превратила/преобразует себя по заданному образцу.

Идентичность предполагает, что вы сознательно и подсознательно, рационально и иррационально принадлежите к определенному пространству, владеете разговорным или литературным языком. Вы усвоили художественный и символический язык этого общества, читаете, пишете, слушаете и слышите, вы понимаете шутки, обмениваетесь мемами, быстро перебрасываетесь фразами из стихов или фразами из кинофильмов.

Когда ты пишешь друзьям в чате: "Это мои горы, и я здесь хозяин!", – а в ответ получаешь: "Кто придет мне в дом и будет говорить, как я должен жить – выхаркает свои печени, клянусь", – вы понимаете, о чем говорится, потому что знаете и чувствуете контекст и не нуждаетесь в дополнительных объяснениях.

В этом определении национальной идентичности для нас важнейшей является ее динамичность. Идентичность – это тождественность, но это еще и возможность менять себя, превращать по заданному или выбранному образцу.

Украинцы гордятся своим гражданством

Метрики и исследования делают любое теоретическое утверждение более обоснованным. Я часто привожу в качестве примера изменения идентичности "Мировое исследование ценностей" – одно из самых авторитетных международных исследований, которое охватывает почти 120 стран/обществ (почти 95% мирового населения). Украина продолжает принимать в нем участие, и мы можем проследить интересные изменения.

В 2011 году около 60% украинцев в опросе сказали, что гордятся своим гражданством. В 2020 году таких было около 80%. Вспомним, что к тому времени уже состоялась Революция Достоинства, началась война, часть наших территорий была оккупирована.

В августе 2022 года фонд "Демократические инициативы" и социологическая служба Центра Разумкова провели совместный опрос. Согласно его результатам 90% украинцев гордились своим гражданством. Это самый высокий показатель за все время социологического мониторинга, который проводился за время независимости.

Итак, идентичность изменчива, мы можем ее формировать. Соответственно есть инструменты, каналы, способы влиять на формирование коллективной, национальной и культурной идентичности. Это дает нам ощущение того, что мы субъектны.

Обсуждали, как все это работает, во время моей лекции "Почему важно говорить об идентичности в условиях войны" для дискуссионной платформы "В поисках идентичности".

Заметьте Крынки и другие "серые зоны": как там дела в оккупантов

Стратегии формирования национальной идентичности

Испанская исследовательница Монсеррат Гибернау считает, что нет одной единой стратегии, универсального рецепта – все зависит от международных/внутриполитических условий, конфликтов исторического развития общества. В то же время, пишет профессор Гибернау, мы можем опираться на опыт успешных в смысле формирования национальной идентичности стран и выделить для себя те стратегические направления, которые важны для нашей страны.

Создание единого образа нации

В каждой стране мира существует региональный патриотизм. Различные регионы демонстрируют различные традиции, языковые различия и тому подобное. Несмотря на это страна должна сформировать национальную идентичность, а для этого чрезвычайно важно формирование единого образа нации. Он формируется на основе знания истории, собственной культуры и культуры народов, живущих рядом, все это помогает осознавать себя.

Украина – полиэтническая страна. Украинская политическая нация формировалась, формируется и будет формироваться из представителей разных национальностей, и поэтому формирование единого образа нации должно охватывать представления коренных народов Украины, национальных меньшинств. Но, конечно, на первый план выходит представление нации о себе как о доминирующей культурной группе.

Введение ряда ритуалов, символов, памятных дат

Годовой цикл праздников, набор общих ценностей, символов и традиций (флаги, монеты, гимны, униформы, памятники и церемонии) создают общее символическое поле, которое формирует чувство коллективного единства, социальные связи между индивидами и общинами. Сообщество, в конце концов, нация превращается в группу "вдохновленных верой", способных преодолевать трудности и препятствия.

Для формирования национальной идентичности также чрезвычайно важна политика памяти. Мы долго находились в составе Советского Союза, где существовала скорее политика забывания, чем политика памяти, и это был сознательный политический выбор.

Сегодня у общин и семей, потерявших своих сыновей и дочерей, есть мощный запрос на практику коммеморации, на мемориализацию памяти героев. Поэтому одна из приоритетных задач - выработать корректные, адекватные и художественно достойные (не только идеологически) способы и методы совместного поминовения.

Формирование гражданской политики и укрепление гражданской идеологии

Гражданская политика понимается в этом контексте как совокупность политико-юридических и социоэкономических прав и обязанностей, способствующая формированию чувства лояльности к государству, его политическим институтам. Государство уполномочивается проводить демаркационную линию между теми, кто принадлежит/не принадлежит к сообществу граждан.

Важно Макрон лишил Путина его самого большого преимущества в войне

Граждане страны должны быть равными перед законом, иметь равные права и обязанности и выполнять свои обязанности по отношению к государству. Это дорога в обе стороны: гражданин имеет права и обязанности перед государством, государство имеет права и обязанности перед гражданином. Национальная идентичность точно зависит от того, насколько мощно в обществе работает, живет и дышит верховенство права.

Общие враги

К сожалению, Украина своим трагическим, кровавым опытом доказала то, что наличие общего врага очень сильно укрепляет осознание самих себя, ощущение принадлежности к украинской нации. Мы уже упоминали, что сегодня более 90% украинцев гордятся своим украинским гражданством.

Обратите внимание: здесь говорится о гражданстве, а не об этнической принадлежности. Граждане Украины являются разными по этнической принадлежности людьми.

Национальное образование

Это, как по мне, ключевой игрок на поле формирования национальной идентичности. В рамках национального образования во время военного вторжения мы можем и должны формировать то, что называется one voice policy – политика одного голоса.

От детского сада, игрушек, которыми играют наши дети, и детских книг, которые они читают, – до школьной программы по истории, литературы и других предметов, университетских программ, специальных курсов и программ последипломного образования. В конце концов, все форматы и все формы образования должны быть выстроены в соответствии с теми ценностями и принципами, по которым хочет развиваться украинская политическая нация.

Наши ценности определяют наше будущее

"Ценности мажутся на хлеб", – пишет Ярослав Грицак. Обидно, но достаточно долгое время Украина не имела отработанной и системной политики национальной идентичности.

Рекомендуем Настоящая причина, почему Польша не сбила российскую ракету

В декабре 2022 года в Украине был принят Закон "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". В декабре 2023-го – стратегия, которая отвечает за воплощение закона. Эти документы структурируют представление общества и государственных органов о том, что такое национальная и гражданская идентичность и как ее реализовать. До полномасштабного вторжения такого закона в Украине не было.

Несмотря на все их несовершенства и необходимость доработки, и закон, и стратегия очевидно могут и будут совершенствоваться, они являются важной точкой роста для Украины. Мы можем развивать дальше наше понимание национальной и гражданской идентичности и становиться активными участниками процесса.

Кроме того, закон определяет перечень национальных ценностей, которые важны для формирования украинской национальной и гражданской идентичности. Эти ценности в большинстве совпадают с ценностями Европейского Союза.

Право быть собой

Мы должны стать мощной, объединенной нацией. Украинцы борются за свою уникальность, идентичность и само существование. Идентичность – это право быть собой. Все три слова в этой фразе важны.

Я часто вспоминаю текст Михаила Грушевского, написанный в начале XX века, "Кто такие украинцы и чего они хотят". Грушевский очень выразительно пишет о том, что мы сами уладим свои дела в своем крае, нам не нужно чужое вмешательство. Мы не будем мириться с тем, что кто-то хочет нам указывать, что делать, как и зачем. Мы справимся со своими задачами тогда, когда будем обезопасены от внешнего вмешательства.

Мало что, к сожалению, изменилось с начала XX века, мы все еще находимся под угрозой. Поэтому осознание самих себя, наполнение смыслами и содержаниями своей истории, жизни и борьбы сегодня жизненно необходимо. Национальная культура – основа формирования национальной идентичности. Национальная идентичность – основа национальной безопасности.

Боремся, мы того стоим.