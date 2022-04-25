Министр обороны поблагодарил, в частности, Джо Байдена и Энтони Блинкена.

На тему Усиление санкций и финансовая поддержка: подробности встречи Зеленского с Блинкеном и Остином

Она измеряется не деньгами, а спасенными жизнями украинцев,

– написал Резников.

Кстати, Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин приехали с официальным визитом в Киев. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов, связанных с войной.

В частности, говорили об ужесточении санкций, а также о новой финансовой поддержке в размере 322 миллиона долларов.

Смотрите больше – Итоги встречи Зеленского с Блинкеном и Остином: