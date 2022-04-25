Міністр оборони висловив подякував, зокрема, Джо Байдену та Ентоні Блінкену.

До теми Посилення санкцій і фінансова підтримка: подробиці зустрічі Зеленського з Блінкеном і Остіном

Вона вимірюється не грошами, а врятованим життям українців,

– написав Резніков.

До речі, Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін завітали з офіційним візитом до Києва. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питань, пов'язаних з війною.

Зокрема, говорили про посилення санкцій, а також про нову фінансову підтримку у розмірі 322 мільйони доларів.

Дивіться більше – Підсумки зустрічі Зеленського з Блінкеном й Остіном: