Об этом рассказали в документальном фильме-расследовании "Он пришел снова". К сожалению, подобные случаи на временно оккупированных территориях нашего государства не редкость, оккупанты регулярно совершают циничные преступления против мирного населения.

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Были причастны к изнасилованиям во время оккупации

По данным журналистов, речь идет о военном 109 мотострелкового полка так называемой "армии" оккупированной части Донецкой области – Николае Сененко. Он участвовал в оккупации села Красновка в Херсонской области.

Также причастным к этому был ефрейтор (старший солдат – 24 Канал) 8 роты 37 отдельной мотострелковой бригады Надбита Дабаева. Известно, что он участвовал в оккупации села Гавронщина Киевской области.

Сообщается, что никакого наказания для вышеупомянутых российских захватчиков предусмотрено не было, поэтому соответственно они не почувствовали никаких последствий за совершенные сексуальные преступления против пострадавших женщин.

Одному из них объявили заочное подозрение

В июне 2022 года украинским правоохранителям удалось объявить заочное подозрение Надбиту Дабаеву за ряд других военных преступлений, которые тот совершил во время оккупации, среди которых есть похищение автомобилей, угрозы расстрела и убийство гражданского мужчины.

Однако оккупант отказался отвечать на прямые вопросы журналистов о его причастности к преступлениям, в том числе и тех, которые касались совершения сексуального насилия. В то же время он продолжает публиковать фото в военной форме и с оружием.

По информации от "боевых товарищей" Николая Сененко, сейчас военный находится в оккупированном городе Горловка, Донецкой области. Заметим, что известны и имена руководителей, которым подчинялись и были подконтрольными вышеупомянутые российские военные.

Кому подчинялись оккупанты

Согласно обнародованным данным, 37 бригадой руководил полковник Юрий Медведев. Также известно, что во время оккупации Киевской области еще в 2022 году его бригада совершала одни из самых жестоких военных преступлений.

В Украине военным объявили заочные подозрения, в частности, за убийства, изнасилования, пытки, угрозы расстрелами гражданских. Также есть информация о том, что в марте 2022 года Медведев получил ранение.

Однако уже через несколько месяцев Юрий Медведев имел слово на параде ко дню победы в Бурятии, что в России, и впоследствии получил одну из высших государственных наград страны-агрессора, а именно – "орден мужества".

А вот 109 полк так называемой армии оккупированной части Донецкой области мог быть подконтрольным 11 десантно-штурмовой бригаде захватнической армии агрессора. Во главе ее стоял полковник Денис Шишов.

Оккупант участвовал в захвате Херсонской области, однако также получил ранения. Уже вскоре российский захватчик получил звание генерал-майора, а также государственную награду – "героя Расии".