Про це розповіли у документальному фільмі-розслідуванні "Він прийшов знову". На жаль, подібні випадки на тимчасово окупованих територіях нашої держави не рідкість, окупанти регулярно здійснюють цинічні злочини проти мирного населення.

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Були причетні до зґвалтувань під час окупації

За даними журналістів, йдеться про військового 109 мотострілецького полку так званої "армії" окупованої частини Донецької області – Миколу Сененка. Він брав участь в окупації села Краснівка в Херсонській області.

Також причетним до цього був єфрейтор (старший солдат – 24 Канал) 8 роти 37 окремої мотострілецької бригади Надбіта Дабаєва. Відомо, що він брав участь в окупації села Гавронщина Київської області.

Повідомляється, що жодного покарання для вищезгаданих російських загарбників передбачено не було, тому відповідно вони не відчули жодних наслідків за скоєні сексуальні злочини проти постраждалих жінок.

Одному з них оголосили заочну підозру

У червні 2022 року українським правоохоронцям вдалося оголосити заочну підозру Надбіту Дабаєву за низку інших воєнних злочинів, які той скоїв під час окупації, серед яких є викрадення автівок, погрози розстрілу та вбивство цивільного чоловіка.

Однак окупант відмовився відповідати на прямі запитання журналістів щодо його причетності до злочинів, зокрема й тих, які стосувалися скоєння сексуального насилля. Водночас він продовжує публікувати фото у військовій формі та зі зброєю.

За інформацією від "бойових товаришів" Миколи Сененка, наразі військовий перебуває в окупованому місті Горлівка, Донецької області. Зауважимо, що відомі й імена керівників, яким підпорядковувалися та були підконтрольними вищезгадані російські військові.

Кому підпорядковувалися окупанти

Згідно з оприлюдненими даними, 37 бригадою керував полковник Юрій Медвєдєв. Також відомо, що під час окупації Київської області ще у 2022 році його бригада вчиняла одні з найжорстокіших воєнних злочинів.

В Україні військовим оголосили заочні підозри, зокрема, за вбивства, згвалтування, катування, погрози розстрілами цивільних. Також є інформація про те, що у березні 2022 року Медвєдєв отримав поранення.

Однак вже за кілька місяців Юрій Мєдвєдєв мав слово на параді до дня перемоги в Бурятії, що у Росії, і згодом отримав одну з найвищих державних нагород країни-агресорки, а саме – "ордєн мужества".

А от 109 полк так званої армії окупованої частини Донецької області міг бути підконтрольним 11 десантно-штурмовій бригаді загарбницької армії агресора. На її чолі стояв полковник Денис Шишов.

Окупант брав участь у захопленні Херсонської області, проте також отримав поранення. Вже незабаром російський загарбник отримав звання генерал-майора, а також державну нагороду – "гєроя Расії".