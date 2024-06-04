К такому выводу пришли журналисты CNN на основе отчетов международных организаций и интервью с украинскими прокурорами и мужчинами, которые пережили такое насилие.

К теме Его группа отличилась жестокостью: Лубинец рассказал об авторе видео издевательств над пленными

Россияне все чаще подвергают изнасилованиям мужчин

Журналисты CNN приводит свидетельства мужчин, как гражданских, так и военных, которых россияне удерживали в Крыму, Донецке, Херсоне и на оккупированных частях Запорожья и Харьковской области.

Все эти мужчины рассказали, что их принудительно обнажали, пытали электрическим током. Чаще всего это происходило проводами от военно-полевого телефона советских времен ТА-57, известного как "Тапик", а также угрожали изнасилованием.

Кроме того, украинские правоохранители зафиксировали попытки и случаи изнасилования с использованием таких предметов, как дубинки, труба, бутылка, черенок от лопаты, палка и ручка.

Эти действия, по словам украинских прокуроров, осуществляются как стратегическая тактика с целью принудить украинское население к покорности.

Роман Черненко, 29-летний украинский разведчик, провел семь месяцев заключения в оккупированном городе Еленовка на востоке Донецкой области. Черненко рассказал, что его пытали трижды в день, последовательно в течение четырех месяцев.

"Тапик" – это военный телефон с двумя проводами. Один подключен к твоим гениталиям, другой – к пальцу, и они просто продолжают увеличивать ток. Крутят, пока человек не скажет то, что им нужно,

– рассказал военный.

По его мнению, в пытках участвовали офицеры российского ГРУ, Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ.

"Они смеялись, когда пытали меня... говорили мне, что мою мать т***ают чеченцы. Они дважды вывозили меня на расстрел, угрожали изнасилованием", – рассказал боец CNN.

Еще одной жертвой стал житель Херсона Роман Шаповаленко. Инцидент произошел 25 августа 2022 года, во время оккупации Херсона, когда вооруженные сотрудники ФСБ России в масках силой вошли в дом Шаповаленко и провели обыск.

В течение нескольких дней после этого его неоднократно били током в области гениталий, угрожали изнасилованием стеклянной бутылкой и даже заставляли поверить, что его можно стерилизовать.

Кажется, у них был фетиш на гениталии. Иногда дверь открывалась, и они говорили: "Мы сейчас вынем дубинки и всех здесь изнасилуем",

– вспоминает Шаповаленко.

Алексей Сивак знал, что россияне едут за ним после того, как забрали его соседа Шаповаленко.

Оба мужчины были гражданскими добровольцами. Шаповаленко раздавал провизию, помогал людям эвакуироваться и делился со знакомыми украинскими военными информацией о расположении российских войск, а Сивак руководил столовой, организовывал помощь, распространял листовки и расклеивал плакаты и флаги.

"Я пошел разнести суп, предупредил людей, которым помогал, оборвал все связи и пришел домой ждать", – рассказал он.

По его словам, его арестовывали восемь мужчин – четверо в военной форме и четверо в гражданском, все с закрытыми лицами. Они доставили его в местный участок милиции, а затем передали, как они сказали, ФСБ.

Он вспомнил, как его били и пытали электрическим током с помощью такого же полевого телефона, который, по описанию, использовался в других местах заключения.

Сначала мне поставили зажимы на уши и во время действия тока еще и палкой, и ногами, и руками... потом эти провода от моих ушей к половым органам переместили. Они сказали: "Мы сейчас вас стерилизуем" и тому подобное, пока они били током мои гениталии",

– сказал он.

Сивак сказал, что он и несколько других пострадавших создали неофициальную группу поддержки и пытаются повысить осведомленность, что мужчины могут быть жертвами сексуального насилия. Сивак посещал встречи с чиновниками и конференции, где делился опытом.

Обратите внимание! По состоянию на начало мая в Украине официально зафиксировано 293 случая сексуального насилия, но, по словам прокуроров, невозможно оценить реальное количество совершенных преступлений, особенно на оккупированных территориях, которые остаются недоступными для украинских следователей и прокуроров.

Оккупанты используют изнасилования как инструмент

По словам украинских прокуроров, которые расследуют случаи сексуального насилия на фоне войны, все доказательства указывают на то, что это – намеренная тактика, часть способа действия России в Украине.

"Это происходит в каждом регионе, который был под оккупацией. Везде, где были российские войска, мы видим случаи сексуального и гендерного насилия. Это выглядит, как российская стратегия", – сказала прокурор и исполняющая обязанности начальника отдела противодействия сексуальному насилию Анна Сосонская.

Руководительница международной юридической некоммерческой организации Global Rights Compliance (GRC) Анна Микитенко добавила, что те, кто пережил насилие, утверждают, что такие действия оккупанты называли "наказанием".

Алексей Бутенко, прокурор Херсонской областной прокуратуры, говорит, что сексуальное насилие является частью стратегии России по порабощению украинского народа и "уничтожению украинской национальной идентичности".

Мы можем говорить о системном подходе и ответственности руководства, а не только исполнителей. Именно руководство давало разрешение и команды совершать такие преступления,

– подчеркнул Бутенко.

Офис украинского омбудсмена заявил, что считает российские вооруженные силы, Министерство обороны, а также Федеральную службу исполнения наказаний России ответственными за то, что происходит в тюрьмах, где содержат, пытают и насилуют украинских бойцов.

Найти виновных трудно, но реально, говорят в ОГП. По состоянию на начало мая объявлено о подозрении 42 российским офицерам, направлено в суд 19 обвинительных актов в отношении 28 человек и осуждены пять человек. Все судебные процессы проходили заочно.

Лишь небольшая часть жертв склонна заявлять о себе, и, по данным ООН, это особенно касается мужчин. Кроме того, большинство из жертв заявляет о сексуальном изнасиловании, как о "пытках", что вызывает значительные разногласия в юридическом процессе.

Как отметила Анна Сосновская, это различие важно для любых будущих судебных дел и военных трибуналов. Ее офис также пытается просветить общественность, что мужчины могут быть жертвами сексуального насилия.