Канада поддерживает Украину

Закрыться для российских судов, кроме Великобритании, планирует и Канада. Дружественное для Украины государство закрывает свои воды и порты для принадлежащих или зарегистрированных в России судов.

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Об этом сообщил министр транспорта Омар Альгабра. Он заявил, что Канада, которая уже закрыла для агрессора воздушное пространство, продолжит принимать карательные меры в отношении России.

Омар Альгабра уверяет, что агрессор должен отвечать за вторжение в Украину.

Россия должна быть привлечена к ответственности за вторжение в Украину. Сегодня мы принимаем меры по закрытию канадских вод и портов для судов, принадлежащих России и зарегистрированных в России. Мы будем продолжать действовать в поддержку Украины,

– написал министр.

Россия очень скоро почувствует вкус новых ограничений. В правительстве Канады заявили, что запрет вступит в силу в течение этой недели.

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