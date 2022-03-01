Канада підтримує Україну

Закритися для російських суден, окрім Великої Британії, планує і Канада. Дружня для України держава закриває свої води та порти для суден, що належать або зареєстровані в Росії.

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Про це повідомив міністр транспорту Омар Альгабра. Він заявив, що Канада, яка вже закрила для агресора повітряний простір, продовжить вживати каральних заходів щодо Росії.

Омар Альгабра запевняє, що агресор повинен відповідати за вторгнення в Україну.

Росія має бути притягнута до відповідальності за вторгнення до України. Сьогодні ми вживаємо заходів щодо закриття канадських вод та портів для суден, що належать Росії та зареєстровані в Росії. Ми продовжуватимемо діяти на підтримку України,

– написав міністр.

Росія вже дуже скоро відчує смак нових обмежень. В уряді Канади заявили, що заборона набуде чинності протягом цього тижня.

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