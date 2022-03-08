Санкции быстро и неумолимо уничтожают экономику оккупантов. Кроме того, США не останавливаются и наносят агрессору новые мощные удары.

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Криптовалютные ограничения

По словам заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, санкции и запрет на импорт российской нефти – еще далеко не конец давления на агрессора.

США изучают варианты ограничения доступа России к криптовалютам,

– заявила она.

Отметим, что фондовый рынок России уже умер, все иностранные компании покинули токсичную территорию, граждане страны-оккупанта оказываются не только в физической, но и в финансовой и информационной изоляции на территории своего государства. Оккупантам придется заплатить большую цену за нападение на Украину, разбомбленные города и множество невинных жертв.