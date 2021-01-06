Израильская армия осуществила воздушную атаку на Дамаск. Сирийская противовоздушная оборона отвечала на нападение над южным регионом.

Об атаке Израиля в Сирии 6 января сообщает телеграм-канал Syria News.

Читайте также В Сирии обстреляли несколько автобусов с мирными жителями: есть погибшие

Зафиксировали его над южным регионом. Сирийская противовоздушная оборона ответила на израильскую атаку.

Израиль атакует Дамаск с воздуха, Сирия защищается: смотрите видео

Напомним, за последний период Израиль совершил несколько воздушных и ракетных атак на военные объекты в регионах Хомс, Дараа, Сельский Дамаск и Кунейтра. А регулярная армия Сирии объявила, что противовоздушная оборона ответила на них.

Обратите внимание! Израильско-палестинский конфликт длится уже более 50 лет. Все из-за общих претензий по суверенитету над Западным берегом реки Иордан и сектором Газы. Больше об этом читайте по ссылке.