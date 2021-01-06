Израиль атаковал Дамаск: сирийские войска отражают нападение – видео
Израильская армия осуществила воздушную атаку на Дамаск. Сирийская противовоздушная оборона отвечала на нападение над южным регионом.
Об атаке Израиля в Сирии 6 января сообщает телеграм-канал Syria News.
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Зафиксировали его над южным регионом. Сирийская противовоздушная оборона ответила на израильскую атаку.
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Напомним, за последний период Израиль совершил несколько воздушных и ракетных атак на военные объекты в регионах Хомс, Дараа, Сельский Дамаск и Кунейтра. А регулярная армия Сирии объявила, что противовоздушная оборона ответила на них.
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