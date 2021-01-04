В Сирии боевики обстреляли 3 рейсовых автобуса. Это случилось в провинции Хама 3 января. В результате инцидента погибли 9 человек, еще 4 – ранены.

По словам губернатора провинции Мохаммада Криштати, все погибшие – мирные жители. Об этом сообщает Syria News.

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Раненые находятся в госпитале. Ни одна организация еще не взяла на себя ответственность за нападение.

Почему произошла трагедия

В местной газете "Аль-Ватан" отметили, что армейские подразделения, которые действовали вблизи города Вади Аль-Ктеб, вступили в жестокие столкновения с террористами. Именно из-за этого и перекрыли дорогу, и обстреляли автобусы.

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