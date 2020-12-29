В сирийской провинции Идлиб 29 декабря под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела 3 российских военнослужащих получили ранения.

Обстрел произошел днем на территории, находящейся под контролем "протурецких бандформирований". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии Вячеслав Сытник, обстрел произошел примерно в 15:45. Известно, что БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Россияне получили легкие ранения, их госпитализировали в военный госпиталь.

Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие боевики.

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