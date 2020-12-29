В Сирии российский БТР попал под обстрел, есть пострадавшие
В сирийской провинции Идлиб 29 декабря под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела 3 российских военнослужащих получили ранения.
Обстрел произошел днем на территории, находящейся под контролем "протурецких бандформирований". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Важно Запад Сирии страдает от авиаударов Израиля, – СМИ
Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии Вячеслав Сытник, обстрел произошел примерно в 15:45. Известно, что БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Россияне получили легкие ранения, их госпитализировали в военный госпиталь.
Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие боевики.
Что известно о войне в Сирии
- В настоящее время на территории Сирии продолжается война, в которой принимают участие местное правительство, сирийские повстанцы, курды, "ИГИЛ", Россия, Турция и США.
- Турция заинтересована в безопасной обстановке у своих границ и решении проблемы с сирийскими беженцами.
- Для этого в регионе Идлиб, что рядом с турецкой границей, был создан специальный регион деэскалации. Впрочем в последнее время курды все чаще стали устраивать там различные теракты, а ситуация в регионе обострилась.
- В сентябре Соединенные Штаты Америки усилили свое военное присутствие в Сирии. Произошло это из-за ряда столкновений с российскими войсками. Поэтому напряженность в стране обострилась.
Поделиться новостью