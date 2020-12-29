У Сирії російський БТР потрапив під обстріл, є постраждалі
У сирійській провінції Ідліб 29 грудня під обстріл потрапив російський БТР-82А. В результаті обстрілу 3 російських військовослужбовців отримали поранення.
Обстріл відбувся вдень на території, що перебуває під контролем "протурецьких бандформувань". Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії.
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Як розповів заступник керівника російського центру у Сирії В'ячеслав Ситник, обстріл стався приблизно о 15:45. Відомо, що БТР з російськими військовими обстріляли з протитанкового ракетного комплексу. Росіяни отримали легкі поранення, їх госпіталізували у військовий госпіталь.
Зараз російське командування спільно з турецькою стороною встановлює, чи причетні до обстрілу протурецькі бойовики.
Що відомо про війну у Сирії
- Нині на території Сирії триває війна, в якій беруть участь місцевий уряд, сирійські повстанці, курди, "ІДІЛ", Росія, Туреччина й США.
- Туреччина зацікавлена в безпечній обстановці біля своїх кордонів і розв'язанні проблеми із сирійськими біженцями.
- Для цього в регіоні Ідліб, що поряд з турецьким кордоном, було створено спеціальний регіон деескалації. Втім останнім часом курди все частіше стали влаштовувати там різні теракти, а ситуація в регіоні загострилася.
- У вересні Сполучені Штати Америки посилили свою військову присутність в Сирії. Сталося це через низку сутичок з російськими військами. Відтак напруженість у країні загострилась.
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