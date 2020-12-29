У сирійській провінції Ідліб 29 грудня під обстріл потрапив російський БТР-82А. В результаті обстрілу 3 російських військовослужбовців отримали поранення.

Обстріл відбувся вдень на території, що перебуває під контролем "протурецьких бандформувань". Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії.

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Як розповів заступник керівника російського центру у Сирії В'ячеслав Ситник, обстріл стався приблизно о 15:45. Відомо, що БТР з російськими військовими обстріляли з протитанкового ракетного комплексу. Росіяни отримали легкі поранення, їх госпіталізували у військовий госпіталь.

Зараз російське командування спільно з турецькою стороною встановлює, чи причетні до обстрілу протурецькі бойовики.

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