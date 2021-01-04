У Сирії бойовики обстріляли 3 рейсових автобуси. Це трапилось у провінції Хама 3 січня. Внаслідок інциденту загинули 9 людей, ще 4 – поранені.

За словами губернатора провінції Мохаммада Кріштаті, всі загиблі – мирні жителі. Про це повідомляє Syria News.

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Поранені перебувають у шпиталі. Жодна організація ще не взяла на себе відповідальність за напад.

Чому трапилась трагедія

У місцевій газеті "Аль-Ватан" зазначили, що армійські підрозділи, які діяли поблизу міста Ваді Аль-Ктеб, вступили в жорстокі сутички з терористами. Саме через це й перекрили дорогу, та обстріляли автобуси.

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