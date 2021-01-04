У Сирії обстріляли кілька автобусів з мирними мешканцями: є загиблі
У Сирії бойовики обстріляли 3 рейсових автобуси. Це трапилось у провінції Хама 3 січня. Внаслідок інциденту загинули 9 людей, ще 4 – поранені.
За словами губернатора провінції Мохаммада Кріштаті, всі загиблі – мирні жителі. Про це повідомляє Syria News.
Цікаво В Україну повернулися 2 жінки та 7 дітей, які перебували у сирійських таборах для біженців: фото
Поранені перебувають у шпиталі. Жодна організація ще не взяла на себе відповідальність за напад.
Чому трапилась трагедія
У місцевій газеті "Аль-Ватан" зазначили, що армійські підрозділи, які діяли поблизу міста Ваді Аль-Ктеб, вступили в жорстокі сутички з терористами. Саме через це й перекрили дорогу, та обстріляли автобуси.
Ситуація у Сирії: останні новини
- 29 грудня у сирійській провінції Ідліб під обстріл потрапив російський БТР-82А. Тоді 3 російських військовослужбовців отримали поранення.
- У ЗМІ повідомляли, що вранці 25 грудня у місті Масьяф зафіксували авіаудари. Припускали, що саме вогонь відкрив саме Ізраїль.
- Також Ізраїль завдав ракетного удару по сирійських військових та силам спеціального призначення "Аль-кудс" наприкінці листопада.
Поділитися новиною