Израильские военные атаковали объекты террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Это произошло в ответ на ракетные обстрелы, которые зафиксировали недавно.

Известно, что были атакованы объекты по производству ракет, подземная инфраструктура и военный пост. Об этом пишет The Times of Israel.

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Как заявили в Армии обороны Израиля, удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа.

Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все действия в секторе Газа, и она будет нести последствия террористических актов против израильского гражданского населения,

– говорится в сообщении Цахала.

Ранее из Сектора Газы выпустили 2 ракеты. Их перехватили противоракетным комплексом "Железный купол".

Что известно о Секторе Газа: главное

Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря. ООН выделила ее для арабского государства Палестины.

С 1948 по 1967 она была оккупирована Египтом, а после Шестидневной войны с 1967 по 2005 – Израилем.

Сейчас сектором Газа управляет исламистская группировка ХАМАС. Из сектора Газа продолжаются регулярные обстрелы Израиля.

Сектор Газа: карта