Ізраїльські військові атакували об'єкти терористичного угрупування ХАМАС у Секторі Гази. Це сталося у відповідь на ракетні обстріли, які зафіксували нещодавно.

Відомо, що були атаковані об'єкти з виробництва ракет, підземна інфраструктура і військовий пост. Про це пише The Times of Israel.

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Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, удар був нанесений у відповідь на ракетні обстріли ізраїльської території з Сектора Гази.

Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за всі дії в Секторі Гази, і вона буде нести наслідки терористичних актів проти ізраїльського цивільного населення,

– мовиться у повідомленні Цахалу.

Раніше з Сектора Гази випустили 2 ракети. Їх перехопили протиракетним комплексом "Залізний купол".

Що відомо про Сектор Гази: головне

Сектор Гази – це територія на березі Середземного моря. ООН виділила її для арабської держави Палестини.

З 1948 по 1967 вона була окупована Єгиптом, а після Шестиденної війни 1967 по 2005 – Ізраїлем.

Зараз Сектором Гази керує ісламістське угрупування ХАМАС. Зі Сектора Гази продовжуються регулярні обстріли Ізраїлю.

Сектор Гази: карта