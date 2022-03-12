Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Беннет не предлагал соглашаться на какие-либо требования России.

По теме Премьер Израиля советовал Зеленскому пойти на требования Путина для окончания войны, – СМИ

Это невозможно по военно-политическим соображениям. Напротив, Израиль призывает Россию более адекватно оценить события.

– заверил Подоляк.

Израиль тоже опровергает

Высокопоставленное должностное лицо в Офисе премьер-министра Израиля тоже заявило, что это неправда. Он заверил, что Беннет не рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина. По словам израильского политика, разговор Зеленского и Беннета был хорошим.

Может заинтересовать – Украинский интернациональный легион: