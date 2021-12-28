Пострадали жилые дома

Несколько ракет попали в контейнеры в порту. По данным СМИ, израильским военным удалось уничтожить иранский склад оружия.

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На видео в социальных сетях видны огромные взрывы и пожары. Вероятно, они возникли из-за детонации иранских боеприпасов. К слову, выпустили ракеты со стороны Средиземного моря.

Сирийский военный чиновник сказал, что пожар до сих пор тушат. Кроме того, чиновники устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Сообщений о человеческих жертвах не было. Однако известно, что значительные повреждения получили жилые дома, больницы, магазины и некоторые туристические объекты вблизи порта.

Израиль выпустил ракеты по сирийскому порту: смотрите видео

Израиль редко атакует Латакию из-за российской базы

Из-за российской военной базы в порту Израиль редко наносит удары по Латакии. Так, когда в 2018 году сирийская противовоздушная оборона случайно сбила российский самолет-шпион, это привело к противостоянию Иерусалима и Москвы.

Обратите внимание! В начале этого месяца сирийские СМИ заявили, что Израиль атаковал Латакию, в частности, контейнерную платформу. Однако сирийская противовоздушная оборона отразила ракеты.

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