Постраждали житлові будинки

Кілька ракет влучили у контейнери у порту. За даними ЗМІ, ізраїльським військовим вдалося знищити іранський склад зброї.

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На відео з соціальних мережах видно величезні вибухи та пожежі. Ймовірно, вони виникли через детонацію іранських боєприпасів. До речі, випустили ракети зі сторони Середземного моря.

Сирійський військовий чиновник сказав, що пожежу досі гасять. Крім того, чиновники встановлюють суму завданих збитків.

Повідомлень про людські жертви не було. Однак відомо, що значних пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарні, магазини та деякі туристичні об'єкти поблизу порту.

Ізраїль випустив ракети по сирійському порту: дивіться відео

Ізраїль рідко атакує Латакію через російську базу

Через російську військову базу у порті Ізраїль рідко завдає ударів по Латакії. Так, коли у 2018 році сирійська протиповітряна оборона випадково збила російський літак-шпигун це призвело до протистояння Єрусалима і Москви.

Зверніть увагу! На початку цього місяці сирійські ЗМІ заявили, що Ізраїль атакував Латакію, зокрема контейнерну платформу. Однак сирійська протиповітряна оборона відбила ракети.

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