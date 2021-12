Сирія заявила, що Ізраїль атакував сирійський порт Латакія за допомогою ракет. Також мовиться, що сирійська протиповітряна оборона відбила атаку.

Атаку начебто спрямували на контейнерну платформу порту. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок цього загорілася низка контейнерів.

Інформації про жертв або постраждалих внаслідок атаки немає.

Згодом ЗМІ повідомили, що невдовзі пожежникам вдалося взяти полум'я під контроль.

Авіаудари 23 листопада

ЗМІ 23 листопада повідомили про обстріл центрального регіону Сирії. Це сталося близько 13:26.

За даними ЗМІ, обстріл зафіксували зі сторони північного сходу Бейрута.

Жертвами стали 2 місцевих жителів. Окрім того, ще щонайменше 7 людей постраждали. Серед них – 6 військових та один цивільний.

У повідомленнях ЗМІ також мовиться, що обстріл завдав чималих матеріальних збитків.

Про обстріл також повідомляли 17 листопада. Тоді мовилося, що 2 ракети долетіли до порожньої будівлі, розташованої на південь від Дамаска.

Зауважте! Громадянська війна у Сирії розпочалася ще у 2011 році. Протистояння триває і досі. Відтоді Ізраїль періодично обстрілює об'єкти сирійських військ та їхніх союзників, зокрема проіранських формувань. Такими діями Ізраїль хоче запобігти посиленню позицій Ірану. Він допомагає грошима та зброєю, на території Сирії.

