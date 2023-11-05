Также мнением с 24 Каналом поделился эксперт-международник Станислав Желиховский. По его мнению, Израилю нужно найти золотую середину в достижении победы над ХАМАСом без превращения Сектора Газа в пепел.

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В чем состоит дилемма Нетаньяху

Правительство Нетаньяху оказалось на перепутье: с одной стороны, оно хочет показать своим гражданам, что будет решительным в ответ за совершенные ХАМАС преступления. Это обусловлено тем, что, по неподтвержденным сообщениям, Нетаньяху легкомысленно отнесся к предупреждениям о возможном вторжении.

В то же время на пути к этому Израиль вынужден справляться с серьезным давлением Запада и США. Сначала это была оговорка о том, что начиная вторжение в Сектор Газа, Израиль должен иметь четкий план на дальнейшую судьбу региона. Впоследствии, когда широкое медийное освещение получили противоречивые действия израильской армии, усилились призывы к перемирию и обвинению в военных преступлениях.

Почему США пытаются урегулировать конфликт Америка является историческим партнером Израиля, который всегда помогал ему отражать нападения и поддерживал даже в спорных случаях. Вместе с тем, накануне войны США активно участвовали в урегулировании отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которые из-за агрессии ХАМАС временно приостановлены. Ближний Восток стал важным для США регионом после войны в Персидском заливе и операции по свержению Саддама Хусейна. Вашингтон заинтересован в его стабильности, ведь его важность для обеспечения мира нефтью нельзя переоценить. В то же время, в странах региона есть сильные антизападные настроения и Иран, который проводит агрессивную внешнюю политику, наращивая влияние на различные группировки. Учитывая эти факторы, Вашингтон пытается балансировать желание Тель-Авива отомстить террористам и предотвращение эскалации конфликта из-за привлечения в него других стран.

"Для Нетаньяху уничтожение ХАМАС является вопросом продолжения политической карьеры. В то же время в случае, если израильские военные будут действовать слишком жестко, это может повлечь за собой нежелательные для страны последствия. Между этими двумя полюсами ему нужно будет выбрать золотую середину", – предположил эксперт-международник.

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